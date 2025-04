El elogio de Messi a Scaloni: "Hizo algo extraordinario"

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, llenó de elogios a Lionel Scaloni por el trabajo en los últimos años, en un ciclo histórico con títulos de Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

En una extensa entrevista en Símplemente Fútbol , el astro rosarino reconoció que "al principio fue difícil" porque significó "armar todo desde cero otra vez" luego de la caótica participación de la mano de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, donde la Albiceleste cayó ante Francia en octavos de final.

"Se terminaba una generación, una etapa. Aparecieron jugadores que, por ahí, no eran tan reconocidos, de tanto nombre. El técnico fue muy inteligente. No sólo a la hora de preparar los partidos y afrontar las competiciones, sino en el armado del grupo, la manera de manejar el grupo. Hizo algo extraordinario en ese sentido. Hizo un grupo muy fuerte, muy unido", afirmó Messi.

"Después de la Copa América de 2019 se empezó a hacer un grupo muy unido. De a poquito, empezó a encontrar el juego. Quedamos afuera con Brasil, pero siendo superiores. Pasaron cosas en el partido que podrían haber sido de otra manera, también (NdR: en referencia al polémico arbitraje en la semifinal contra Brasil). Nos quedamos con la sensación de que nos habían quitado algo", añadió.

Además, Messi explicó que fueron ganando confianza victoria a victoria y encontraron "el funcionamiento" hasta ser prácticamente imbatibles y conseguir los títulos históricos: "El cuerpo técnico creció al mismo tiempo que iba creciendo el grupo. Fuimos de la mano juntos y fue algo estupendo lo que hicieron. No era fácil agarrar en ese momento. Cómo llega él a la Selección, también. Fue duro. Él la bancó y terminó haciendo todo lo que hizo. La verdad, impresionante".

Messi, cauteloso sobre su participación en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a ser consultado sobre si desea jugar el Mundial 2026: una vez más, fue cauteloso. "Si te ponés a pensar, está lejos pero, al mismo tiempo, pasa rapidísimo. Este año para mí va a ser importante: jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué y tuve lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien", afirmó.

En ese sentido, explicó que es "un año largo" y remarcó que "no tenés el corte de junio" por el Mundial de Clubes. "Son muchos partidos. Iré viendo", dijo el delantero, quien cumplirá 38 años en junio. Y sentenció: "Ir viendo cómo me siento desde lo físico sobre todo y ser sincero conmigo mismo, de si estoy para estar o no". /TyCSports