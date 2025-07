Alejandra “Locomotora” Oliveras se encuentra en estado crítico tras sufrir un ACV isquémico, lo que ha generado una profunda preocupación entre sus fanáticos, dado que presenta “daño irreversible” en el cerebro. En medio de esta dura situación, los mensajes de apoyo y cariño no tardaron en llegar. En las últimas horas, Sergio “Maravilla” Martínez intentó motivarla con una contundente frase.

El excampeón del mundo se expresó en su programa de streaming en su canal de YouTube y mostró su conmoción por la situación que atraviesa su colega.

“La Locomotora Oliveras está jodida, pobrecita. Yo estuve intentando conseguir su WhatsApp, pero se lo hackearon. Entonces le mandé un mensaje por Instagram para saber cómo se encuentra de salud”, comentó el peleador.

Además, Maravilla intentó infundirle ánimo y envió un mensaje directo tanto a ella como a sus seguidores: “Nadie más que vos, Locomotora, sabe que ahora tenés que tirar para adelante con ovarios bien puestos. Este es el momento. Ya lo hiciste un montón de veces, esto que te estoy diciendo no es nuevo. Obviamente, un problema así se convierte en un drama, y ante este tipo de situaciones te has enfrentado menos veces, pero has superado cada una de ellas. La vida, a veces, es dura y te golpea fuerte”.

Durante la conversación con sus invitados, Martínez expresó su pesar por la situación y continuó enviando sus mejores deseos: “Estamos esperando eso, Ale. Es un bajón tremendo. La salud a veces es impredecible y shockeante, y todos estamos conmocionados. Si hay una persona fuerte, esa es la Locomotora. Ale, no queda otra que tirar para adelante, y vos sabes cómo hacerlo. Hay que seguir luchando, mujer”.

Y añadió: “La Locomotora enfrentará esta batalla a su manera, porque es una guerrera, aunque le ha tocado lidiar con una situación complicada”.

Por último, compartió una reflexión contundente sobre la vida de superación de “Locomotora”, anticipando que “podría sonar fuerte”: “Has sido muy golpeada en la vida, y no solo en el boxeo. Quizás lo que te sucedió te preparó para enfrentar esto. A tirar para adelante. Es eso. Dale hasta que tengas que tirar la toalla, pero para eso falta mucho. Te mandamos un fuerte abrazo”, concluyó.

La Locomotora Oliveras ha enfrentado situaciones difíciles, incluyendo violencia de género a los 14 años, incluso durante su embarazo y con su hijo en brazos. La campeona del mundo encontró en el boxeo una forma de confrontar a su agresor y defendió su derecho a vivir sin maltrato.