El equipo de la Liga Profesional que imitará a Atlético Tucumán en sus políticas con los socios

La dirigencia de Racing Club ha tomado una decisión que cambiará la dinámica en el Cilindro de Avellaneda. A partir del partido contra Estudiantes, solo los socios del club tendrán acceso al estadio para presenciar los encuentros. Esta medida busca no solo aumentar el número de asociados, que actualmente ronda las 90 mil personas, sino también priorizar a los que ya forman parte de la comunidad.

Esta iniciativa no es exclusiva de Racing, ya que Atlético Tucumán también ha optado por un camino similar. A partir del Torneo Clausura 2025, el ingreso al Estadio Monumental José Fierro será reservado únicamente para los socios, quienes deberán presentar su carnet al día, ya sea en formato físico o digital. Esta tendencia parece marcar un cambio en la forma en que los clubes argentinos abordan la relación con sus hinchas.

La medida también será efectiva para los partidos internacionales, comenzando con el enfrentamiento contra Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores, programado para el 19 de agosto. Racing ha decidido no vender entradas a los simpatizantes no socios, lo que significa que todos aquellos que deseen asistir deben estar al día con su cuota social. Con esta acción, la dirigencia de Racing busca no solo fortalecer el lazo con sus socios, sino también generar un aumento en la masa societaria.

Desde la Academia aseguraron que la economía hace que, en líneas generales, hoy convenga más ser parte de los socios de Racing que pagar algunas entradas como no socios para entrar al Cilindro. Por lo estipulado en AFA, una popular para Primera División cuesta 23.000 pesos. Ser socio activo, a su vez, 26.500 pesos por mes.