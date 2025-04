Jorge Martín, actual campeón de MotoGP, atraviesa un comienzo de temporada marcado por la adversidad. El piloto español, que ya se había perdido las tres primeras carreras del año por una lesión previa, sufrió un serio accidente el fin de semana de su regreso durante el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail.

El médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte, ofreció detalles sobre el estado de salud del piloto en una entrevista concedida a El Larguero. Según explicó, Martín venía recuperándose de “una lesión grave como la del escafoides”, una dolencia especialmente difícil de sanar debido a su compleja vascularización. “Se recuperó de manera espectacular”, señaló Charte, aunque precisó que la suerte no estuvo de su lado en Qatar.

El incidente ocurrió cuando Martín se encontraba sobre el piano del trazado. “Tuvo un pequeño problema de fijación de la rueda y se fue al suelo. Por detrás venía Fabio Di Giannantonio, que le pasó por encima en el lado corto lateral derecho”, describió el médico. A pesar del impacto, el piloto intentó sobreponerse. “Se quedó medio en cuclillas porque tiene la obligación de levantarse en el momento para no declarar bandera roja, pero desde Dirección de Carrera nos dimos cuenta de que pasaba algo raro”, agregó.

Finalizada la carrera, Charte acudió al centro médico del circuito, donde evaluaron las primeras imágenes. “Vimos que había lesión pulmonar con un traumatismo torácico importante, una bulla de aire con hemoneumotórax del lado derecho”, detalló el especialista. Según afirmó, inicialmente enfocaron su atención en aliviar el dolor que Martín sentía a consecuencia de las múltiples lesiones.

El panorama médico es complicado. Charte especificó que entre los daños sufridos por el campeón del mundo se cuentan once fracturas costales, lo que dificultará la recuperación. “Mediante el tubo torácico que se le colocó en el hospital, lo que hay que solucionar es que ese pulmón se pueda reexpandir. Lo tiene complicado porque once fracturas no son fáciles de recuperar. Estará en el hospital unos ocho o diez días como mínimo, después lo trasladaremos a mi hospital”, subrayó Charte.

A pesar de la gravedad de la situación, el médico destacó la fortaleza anímica de Martín. “He hablado varias veces con él y está muy animado. Vamos sin prisa, pero sin pausa. Hay que dar tiempo al tiempo. Jorge Martín es un guerrero y quiere volver a las carreras, como todos los pilotos de MotoGP”, aseveró.

En su cuenta de Instagram, el piloto de Aprilia compartió un mensaje acompañado de dos fotografías desde el hospital donde se encuentra ingresado. “Gracias a Dios, esto podría haber sido mucho peor. Intentaré mantenerlos informados”, escribió Martín en la publicación, mostrando su espíritu combativo incluso en un momento tan difícil.

El accidente tuvo lugar durante el Gran Premio de Qatar, cuando Martín fue evacuado en helicóptero del circuito de Lusail al hospital internacional Hamad, en Doha. Según declaraciones previas del doctor Charte a la plataforma DAZN, el piloto sufrió “una caída de alta energía en la que ha ido rebotando en la zona externa de la pista, en la zona bacheada. Está consciente y en principio, en la exploración radiológica que le hemos practicado, parece que tiene un neumotórax traumático”.

Por la noche, su equipo emitió un comunicado inicial indicando que Martín permanecía internado en el hospital general de Hamad y que “no hay evidencia de cambios traumáticos en el cerebro, columna cervical y órganos abdominales”. Sin embargo, horas después, actualizaron la información: “Hay una actualización de las fracturas costales de los arcos costales posteriores, que son ocho, de la primera a la octava, y otras tres fracturas costales de los arcos laterales, de la séptima a la novena. También hay una mínima sufusión pleural en el contexto del neumotórax conocido por lo que Jorge permanecerá ingresado en el hospital internacional Hamad unos días, hasta que se resuelva el neumotórax”.