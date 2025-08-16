El ex piloto de F1, Daniel Ricciardo, sufrió un accidente y fue hospitalizado en Australia

Daniel Ricciardo, ocho veces ganador de grandes premios de Fórmula 1, fue hospitalizado en Queensland tras sufrir un accidente en moto durante una travesía en el norte de Australia. Aunque solo presenta una lesión menor en la clavícula, la noticia generó preocupación entre sus fanáticos y la comunidad automovilística internacional.

El accidente se produjo este jueves, cuando Ricciardo recorría en una moto de cross la región de Daintree, conocida por ser la selva tropical más antigua del mundo. El australiano perdió el control de su motocicleta en una zona escarpada y cayó, lo que provocó una fractura menor en la clavícula, según informó PlanetF1. El piloto fue trasladado al hospital de Mossman –a unos 50 kilómetros del sitio del accidente–, donde recibió atención médica y fue dado de alta horas después, en buen estado de ánimo.

RacingNews365 precisó que el incidente no revistió gravedad, pero sí requirió asistencia hospitalaria por precaución. “Ricciardo sufrió una lesión menor tras perder el control de su dirt bike. Estaba de buen humor después de la revisión médica”, publicó el sitio especializado.

Esta es la primera noticia relevante sobre la vida personal de Ricciardo desde que dejara la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Singapur de 2024. Su salida marcó el final de una etapa en la que acumuló ocho victorias y generó una fuerte identificación con el público. Desde su retiro, el australiano mantuvo un perfil bajo, aunque su popularidad se mantuvo vigente tanto en Europa como en Oceanía.

En las últimas semanas, el expiloto australiano participó en una conferencia en la Costa Dorada de Australia y ofreció detalles sobre cómo afronta la etapa fuera de la máxima categoría. “No me he afeitado, la barba es mi refugio ahora”, compartió con humor sobre su imagen actual. También destacó el redescubrimiento de pequeños placeres cotidianos: “Este año ha sido de autoexploración. He hecho senderismo, incluso estuve en Alaska y, por suerte, no tuve un encuentro con osos grizzly. He aprendido a disfrutar más de los pequeños detalles y a valorar la importancia de la familia y los amigos.”

Su bajo perfil en medios y redes sociales, sumado a la falta de anuncios sobre proyectos profesionales importantes, alimentó las especulaciones sobre su futuro en el deporte. A pesar de los pedidos de fanáticos y ciertos rumores que lo vinculan a proyectos como el de Cadillac en Fórmula 1 para 2026, el propio Ricciardo expresó hace algunas semanas su convicción de que su ciclo como piloto titular de la máxima categoría ha finalizado. El jefe del futuro equipo Cadillac, Graeme Lowdon, descartó un fichaje del australiano: “Él mismo ha dicho que no está interesado. Si hay que convencer a un piloto para que se suba al coche, entonces no es el indicado. En la F1, quien quiere correr no necesita motivación extra”, aclaró.

La información sobre el accidente, aún con varios detalles sin esclarecer, indica que Ricciardo fue hospitalizado por precaución y que solo sufrió una lesión menor. El entorno del piloto y las autoridades médicas no confirmaron lesiones de gravedad y el expiloto australiano permaneció acompañado mientras recibía la asistencia sanitaria necesaria.

Daniel Ricciardo inició su trayectoria en la Fórmula 1 en 2011 como piloto titular de HRT, antes de sumarse a Toro Rosso, el equipo satélite de Red Bull. Su destreza y carisma facilitaron su llegada al equipo principal de Red Bull Racing en 2014. Con esa escudería, obtuvo siete triunfos en Grandes Premios y alcanzó el podio en más de 30 ocasiones, sobresaliendo por su pericia al adelantar y su capacidad para mantener la serenidad en situaciones de presión. En esa etapa, Ricciardo fue compañero de figuras como Sebastian Vettel y Max Verstappen, consolidándose como uno de los pilotos más apreciados y reconocidos del paddock.

Tras su ciclo en Red Bull, Ricciardo firmó contrato con Renault y consiguió dos podios, contribuyendo al relanzamiento del proyecto de la formación francesa en 2019 y 2020. Después, se incorporó a McLaren en 2021, donde conquistó la emblemática victoria en el Gran Premio de Italia en Monza, cortando una racha de nueve años sin éxitos para el equipo de Woking. Su tiempo en McLaren estuvo marcado por resultados irregulares, finalizando con una desvinculación anticipada en 2022. Más adelante, volvió a la órbita de Red Bull como piloto de reserva, lo que le abrió la puerta para competir provisionalmente con AlphaTauri —posteriormente llamada Racing Bulls—, hasta su retiro definitivo de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur de 2024.

Lejos del ruido de la F1, Ricciardo se ha volcado en nuevas pasiones y proyectos personales. Se dedica ahora a su línea de ropa y a la marca de vinos DR3 Wines, dos emprendimientos que le han permitido reconectar con intereses ajenos al automovilismo.