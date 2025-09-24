Lanús logró este martes un paso histórico: en el Maracaná igualó 1-1 con Fluminense y, con un 2-1 en el global, se clasificó para las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino llegó a Río de Janeiro con la ventaja conseguida en La Fortaleza y supo administrar el resultado ante un rival exigente, concretando así una noche que quedará en la memoria de los simpatizantes del Sur bonaerense.

La celebración tuvo un condimento muy especial: cientos de hinchas acompañaron al equipo hasta el mítico estadio carioca, y la dirigencia organizó un gesto emotivo para los socios mayores de 65 años, llevándolos en avión en clase ejecutiva. Muchos de ellos vivieron la historia del club desde la época de la tercera división en 1980 y anoche presenciaron otra página grande cuando vieron a Lanús avanzar nuevamente a semifinales de la competición.

Ahora el Granate espera por su próximo rival: el ganador de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile, tras el 0-0 en Lima. La ilusión crece en la ciudad y entre los hinchas veteranos, que celebran esta campaña como un hito para el club y sueñan con seguir viviendo noches de gloria en el torneo continental.