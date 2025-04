River Plate no logró imponerse en su partido de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, empatando 0-0 con Barcelona de Ecuador en el Monumental, que por sanción de la Conmebol no contó con la presencia de público.

A pesar de ser claramente superior en el juego, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo concretar sus oportunidades, y se topó con una destacada actuación del arquero José Contreras, quien se convirtió en figura al atajar incluso un penalti a Sebastián Driussi.

Este empate se suma al 0-0 contra Sarmiento de Junín en la última jornada de la Liga y marca un inicio irregular para el conjunto de Gallardo en 2025, especialmente desde el aspecto ofensivo. La ausencia de los 80.000 fanáticos habituales en el Monumental permitió a las cámaras captar los diálogos entre los jugadores, revelando la frustración dentro del equipo.

En particular, el capitán Enzo Pérez, con su habitual vehemencia, asumió el liderazgo en el campo para alentar a sus compañeros, destacándose como un referente en la parte anímica del plantel.

Miguel Borja, quien ingresó en el minuto 64 por Facundo Colidio, intentó aportar al ataque, pero también se vio frustrado en su intento de generar oportunidades. En un momento, tras un error defensivo de Barcelona, Borja intentó ganar posición de espaldas a su marcador, pero se dejó caer buscando un penal, lo que generó una reprimenda de Pérez: “¡Miguel, no te tires más!”. Pese a la insistencia, el marcador nunca se movió.

Ambos equipos terminaron la jornada en la cima del Grupo B con 4 puntos. Independiente del Valle y Universitario de Perú se encuentran por detrás con un punto cada uno.

Gonzalo Montiel reconoció la frustración del empate, pero dejó en claro que River no se conformó: “Hay que seguir trabajando y mejorando para lo que viene. Nosotros salimos siempre a ganar, a buscar los tres puntos, dominamos los 90 minutos, fuimos a buscar, no se nos dio el resultado que queríamos. El empate no nos gusta”. Por su parte, El Huevo Acuña resaltó el dominio del equipo, diciendo: “Fuimos superiores. Solo nos falta convertir el gol porque el juego lo tenemos. Intentamos siempre. Falta el gol nada más”.

El enojo fue palpable tras el pitazo final, especialmente en Enzo Pérez, quien lanzó varios insultos al aire al sentir que su equipo no obtuvo lo que mereció por el esfuerzo en el campo.

River Plate buscará revancha rápida el próximo domingo 13 de abril, cuando reciba a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura, donde actualmente se encuentra en el cuarto puesto del Grupo B con 21 puntos, a cuatro de los líderes Independiente y Rosario Central. En la Copa Libertadores, el equipo de Gallardo volverá a la acción el 23 de abril, cuando visite a Independiente del Valle en Quito por la tercera jornada.