El inesperado país sudamericano en el que la FIFA prometió hacer el Mundial

El lunes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió en La Paz a la inauguración de la "Casa de la Verde", el primer complejo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que albergará a las diferentes selecciones, prometió llevar un Mundial al país y dijo que es un "momento histórico" para celebrar un proyecto del futuro del país.

"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", explicó el mandatario italiano. También, El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, precedió a Infantino en los discursos y le pidió "que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia".

Además, destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, "para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia". Domínguez dobló la apuesta y ratificó "el compromiso de Conmebol" para "hacer la final única de la Copa Sudamericana el año 2027" en el país andino.