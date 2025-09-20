Luego del triunfo ante Seattle Sounders, el Inter Miami volverá a presentarse en una nueva jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) con la misión de sumar una nueva victoria que le permita soñar con la clasificación a los playoffs.

Desde las 20.30 (horario argentino), el equipo dirigido por Javier Mascherano se medirá frente al DC United en el Chase Stadium, con la transmisión televisiva a cargo de Apple TV.

El conjunto rosa de Florida se ubica en la quinta posición en su zona con 49 puntos. Una cifra que lo mantiene a cierta distancia del líder, Philadelphia Union, que acumula 57 unidades.

Por su parte, el elenco que dirige tácticamente René Weiler acumula un invicto de siete presentaciones, pero en su último compromiso igualó 1 a 1 con Orlando City. A pesar de su buen presente, los números en la Conferencia Este no son los deseados, ya que el equipo se encuentra en la penúltima posición con 25 puntos, prácticamente sin posibilidades de acceder a la siguiente instancia.

En las últimas horas, lo más destacado en el Inter Miami se relacionó con el futuro de Lionel Messi en el fútbol profesional, dado que la leyenda avanza con su renovación de contrato con Las Garzas. Los rumores señalan que el lazo se extendería hasta fines de 2026, con opción a otro año (2027). Sin embargo, otras versiones marcan que el vínculo podría llegar hasta 2028 (tendría 41 años). No obstante, según pudo saber Infobae, el acuerdo todavía no está cerrado.

“Está avanzado, pero no hay una fecha estimada de firma. Todavía quedan cosas por resolver”, le plantearon a este medio desde Florida. “Hay buena sintonía, todo marcha bien, pero aún restan detalles”, insistió la misma voz.

Leo, que acumula 1.122 presentaciones oficiales con 880 goles y 390 asistencias en toda su trayectoria profesional, es el segundo máximo artillero de la MLS actual con 20 anotaciones en 21 juegos, apenas por detrás de Sam Surridge, quien anotó 21 pero en 30 partidos. Desde que arribó a Miami, el rosarino ostenta 62 tantos y 29 asistencias en 75 encuentros.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Ian Fray, Jordi Alba, Yannick Breitenreiter, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano

DC United: Luis Barraza, David Schnegg, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Conner Antley, Matti Peltola, Brandon Servania, João Peglow, Jackson Hopkins, Gabriel Pirani y Christian Benteke. DT: René Weiler

Hora: 20.30 (de Argentina)

TV: Apple TV