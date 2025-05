El Kun Agüero habló sobre la situación del país y de la gestión de Javier Milei

El exfutbolista Sergio “Kun” Agüero manifestó su opinión sobre distintos tópicos, tanto futbolísticos como políticos.

En la entrevista con A 24, el exjugador se mostró sin filtro sobre su opinión del presente de Argentina, la política nacional, su relación con Lionel Messi, el abrupto retiro del fútbol profesional y el lanzamiento de su serie documental.

Apoyo a Javier Milei y su visión del país

Aunque aclaró que no está en el “día a día” del país porque vive en el exterior, Agüero opinó sobre la situación económica actual. “Veo un país que está bastante bien porque tengo un montón de cosas acá... igualmente no sé qué necesita la gente”, declaró.

En esa línea, respaldó al presidente Javier Milei al señalar que “es un tipo que intenta mejorar las cosas” y “quiere hacer lo mejor para la Argentina”.

El exdelantero también se refirió a su relación con Mauricio Macri, a quien describió como más del palo del fútbol que de la política. Sin embargo, evitó alinearse políticamente y remarcó que no tiene negocios con la política.

Empresario, sí; dirigente deportivo, no

Agüero sorprendió al contar que está involucrado en el rubro de la construcción y negó sentirse identificado con la etiqueta de “empresario”, aunque reconoció que busca “seguir creciendo”.

Además, remarcó que está cerrando los detalles de la organización de la segunda edición de la Copa Potrero, una competencia que generó un revuelo importante en AFA por la cifra de los premios. Sin embargo, es una competencia amateur en donde participan ex jugadores, streamer y futbolistas que desean mostrarse.

Consultado sobre una posible incursión en el fútbol desde el rol dirigencial, fue tajante: “No me interesa estar en la presidencia de un club, me gustaría ser un CEO. Me gusta mucho Javier Zanetti”, expresó, dejando entrever una visión empresarial más cercana a las sociedades anónimas deportivas.

La desilusión por Messi y el adiós en silencio

Uno de los momentos más emotivos de la nota fue cuando recordó su frustrada etapa en el Barcelona, donde esperaba compartir vestuario con Lionel Messi. “Me puse triste porque era más que nada disfrutar los últimos años juntos en un club”, confesó.

Lejos de los rumores de enojo, Agüero aclaró: “Lo conocí a los 16 años, yo era travieso y él era tranquilo. Eso hizo que nos hiciéramos muy amigos. Si los dos hubiésemos sido iguales, capaz nos agarrábamos a piñas...”.

“El corazón me retiró”

En 2021, una arritmia ventricular obligó a Agüero a dejar el fútbol profesional. Sin rodeos, relató lo que vivió durante aquel fatídico partido ante Alavés: “Sentía que me faltaba el aire y un fuerte apretón en el pecho... parecía que alguien me estaba ahorcando. No podía hablar ni avisar que paren el partido. El capitán del Alavés fue quien alertó al árbitro”.

Luego, el diagnóstico fue lapidario. “El médico me dijo que me podía morir en la cancha. Fue muy fuerte. A mí el corazón me retiró. Como jugador, uno siempre sueña con retirarse dentro de la cancha, no así”.

Su serie: Kun por Agüero

Siguiendo los pasos de Carlos Tevez, Agüero lanzó una serie documental sobre su vida. El objetivo, según explicó, fue mostrar el esfuerzo detrás del éxito. “Mi crianza no fue fácil. Mi viejo me exigía mucho. Quería contar eso para que los chicos entiendan que llegar a la elite implica sacrificio”, explicó.

La serie apunta a un público adolescente. “Me interesa que esos chicos vean el trabajo que implica llegar y puedan aplicarlo a su vida. Después, si no se da, es otra cosa. Pero lo importante es el esfuerzo”, cerró. /Noticias Argentinas