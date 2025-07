El lamento de Colapinto tras quedar eliminado en la Q1: "Nos está costando en esta pista"

Franco Colapinto vivió un duro golpe este sábado en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, luego de quedar eliminado en la primera tanda (Q1) tras un despiste con su Alpine A525. El piloto argentino, que afronta su primer ciclo como titular en la Fórmula 1, venía marcando un tiempo competitivo en su segunda vuelta rápida cuando perdió el control del monoplaza en la curva Club, pisó el piano, se despistó y quedó atrapado en la grava, lo que provocó una bandera roja a falta de 6 minutos y 49 segundos para el final de la sesión.

“Una pena, venía haciendo un buen día. Obviamente no lo cerramos bien, hay que seguir trabajando. Nos está costando en esta pista. Estas condiciones cambiantes con el viento nos cuesta. Una pena, hay que seguir enfocado en mañana”, expresó Colapinto tras bajarse del auto y con la frustración a flor de piel.

El incidente ocurrió cuando el argentino intentaba mejorar su tiempo, que lo ubicaba en la 19ª posición provisional, solo por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. En la curva final del trazado, el A525 patinó al salir del piano exterior y se fue de cola. La parte trasera del auto tocó la grava y quedó empantanado sin posibilidades de retorno. “Patiné saliendo de la última curva. Toqué el piano y perdí el auto de una forma bastante agresiva. Una pena no haber podido seguir. En general, hay que seguir trabajando como equipo e intentar mejorar un poco todo”, relató Colapinto más tarde al analizar lo ocurrido.

Por radio, apenas detenido su vehículo, Colapinto había dado su primera impresión: “Lo siento, perdí los traseros. Probablemente tocó un bache o algo así. Simplemente se fue, la parte trasera”. Sin embargo, ya con más tiempo para reflexionar, el piloto argentino explicó que las condiciones meteorológicas y la falta de estabilidad del auto jugaron un rol determinante. “Había empezado a llover un poco, no sé qué habrá pasado. No tengo la certeza ahora. Una pena, porque creo que podríamos haber hecho un buen trabajo”, agregó. Respecto con no poder a boxes tras el golpe, aseguró que el auto “tenía mucha vibración”.

El resultado lo obliga a largar desde el fondo de la parrilla este domingo, en un trazado como Silverstone que exige ritmo constante y precisión en curvas de alta velocidad. Con este escenario, Colapinto buscará avanzar en carrera, pero es consciente de las limitaciones actuales del equipo.

“Hicimos unos pasitos para mejorar el auto en general. Igualmente nos está costando encontrar esa estabilidad y que el auto sea un poco más predecible a la hora de hacer las vueltas rápidas”, explicó, dejando en claro que el Alpine todavía no le ofrece la confianza necesaria para exprimirlo al máximo. En ese sentido, reconoció: “Definitivamente nos está costando y el auto por ahora no es el mejor. Estamos trabajando para mejorarlo”.

Más tarde, en diálogo con F1 TV, el piloto argentino expresó: “Una mala calificación. He tenido problemas con el agarre al principio, y la pista estaba un poco mojada. Y justo en el pianito perdí el coche. Creo que, como equipo, estamos trabajando para intentar mejorar todo. Esperemos tener una mejor actuación mañana”.

Vale destacar que los cinco eliminados de la Q1 fueron Franco Colapinto de Alpine (20°), Nico Hülkenberg de Sauber (19°), Lance Stroll de Aston Martin (18°) Gabriel Bortoleto de Sauber (17°) y Liam Lawson de Racing Bulls (16°). Sin embargo, producto de la penalización de 10 posiciones para Ollie Bearman, el joven piloto de Haas cayó al puesto 18° (culminó octavo).

El fin de semana en Silverstone había comenzado con expectativas renovadas para Colapinto, en su primera presentación en el icónico circuito británico como piloto titular. Hace un año, había debutado en una sesión oficial de entrenamientos libres con Williams en este mismo escenario, lo que marcó su primer contacto con la elite de la categoría.

Desde su incorporación a la escudería Alpine, el argentino ha mostrado destellos de talento y consistencia, pero también ha debido afrontar las dificultades de un equipo que atraviesa una temporada de bajo rendimiento. El episodio de este sábado no hace más que confirmar los desafíos que tiene por delante en su desarrollo como piloto de F1.