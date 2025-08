Franco Colapinto terminó en el puesto número 18 en el Gran Premio de Hungría y lamentó las desconexiones con el equipo Alpine, que lo hicieron perder valiosos segundos con dos desastrosas paradas en boxes.

“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdi muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”, indicó el argentino en declaraciones a ESPN.

Colapinto sufrió dos malas paradas de su equipo Alpine en los pits que lo dejaron en el último lugar en las dos ocasiones de la carrera en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

En la primera parada, tardaron 11 segundos en cambiar los neumáticos, y en la segunda detención, siete. Fue un total de 18 segundos perdidos sólo en boxes, una cuestión casi amateur para una categoría donde se minimiza el error.

“Oh, por Dios”, atinó a decir el piloto argentino una vez regresó al circuito tras una parada que le costó quedar en el último lugar en el Hungaroring.

Ahora, la escudería analizará junto al piloto los motivos técnicos detrás de la pérdida de rendimiento, en una jornada que deja más dudas que certezas de cara a la segunda mitad de la temporada.