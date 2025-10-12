En la antesala del duelo entre River y Sarmiento por la duodécima fecha del Torneo Clausura, el Monumental se transformó en escenario de homenaje al recientemente fallecido Miguel Ángel Russo, cuando un respetuoso minuto de silencio concluyó con los presentes en pie y aplaudiendo al exentrenador de Boca.

Entre los que se sumaron al reconocimiento estuvo Marcelo Gallardo, director técnico de River y conocido por la buena relación que mantuvo con Russo, vínculo que quedó plasmado en el Superclásico por la Copa Argentina 2021, cuando, tras eliminar al equipo de Gallardo por penales, Russo se acercó a despedirse deseándole suerte para la próxima Copa y advirtiéndole sobre las difíciles experiencias que le aguardaban en el torneo continental.