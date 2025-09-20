River llegó anoche a la provincia de Tucumán para medirse esta noche ante Atlético en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Como cada vez que sucede que el plantel pisa suelo tucumano, los hinchas le dieron un cálido recibimiento a todos los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo en el arribo al hotel donde concentran.

El Millonario no pondrá en cancha ante el Decano a sus titulares habituales porque lo guardará pensando en el duelo de vuelta ante Palmeiras en San Pablo por la Copa Libertadores en donde deberán revertir el 2 a 1 en contra.

El duelo entre los de Núñez y los dirigidos por Lucas Pusineri se disputará a partir de las 21:15 horas en el estadio José Fierro.