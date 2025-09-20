El cariño de los hinchas
El plantel de River tuvo un cálido recibimiento en su llegada a Tucumán
El Millonario jugará esta tarde con Atlético en el estadio José Fierro. Gallardo dispondrá de un equipo alternativo con la mente puesta en la revancha ante Palmeiras en San Pablo por Copa Libertadores.
River llegó anoche a la provincia de Tucumán para medirse esta noche ante Atlético en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.
Como cada vez que sucede que el plantel pisa suelo tucumano, los hinchas le dieron un cálido recibimiento a todos los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo en el arribo al hotel donde concentran.
El Millonario no pondrá en cancha ante el Decano a sus titulares habituales porque lo guardará pensando en el duelo de vuelta ante Palmeiras en San Pablo por la Copa Libertadores en donde deberán revertir el 2 a 1 en contra.
El duelo entre los de Núñez y los dirigidos por Lucas Pusineri se disputará a partir de las 21:15 horas en el estadio José Fierro.