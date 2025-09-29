San Martín igualó 1 a 1 con Quilmes y se aseguró un lugar en el Reducido que definirá el segundo ascenso a Primera. El equipo de Campodónico tuvo las mayores chances y mereció más: un triunfo lo hubiera dejado tercero, en una posición más cómoda de cara a los playoffs.

El partido mostró un arranque intenso del Santo, pero a los 20 minutos llegó el gol sorpresivo de Quilmes por obra de Pérez. Más tarde, San Martín llegó al empate desde los doce pasos: el arquero Darío Sand convirtió el penal y puso el 1 a 1 que sería definitivo.

La Primera Nacional entra en su tramo final y el próximo fin de semana se sabrán todos los equipos clasificados al Reducido. Cabe recordar que los ganadores de las Zonas A y B jugarán una final a partido único en cancha neutral: el vencedor asciende directamente y el perdedor se suma al Reducido.

Avanzan al Reducido los equipos que terminaron entre el 2.º y el 8.º puesto de cada zona; en caso de igualdad, prevalece la ventaja deportiva por mejor ubicación. Si el torneo terminara hoy, San Martín visitaría a Deportivo Morón en la primera fase, donde Morón tendría la ventaja deportiva y localía por haber quedado mejor posicionado.

Así quedarían hoy los cruces del reducido a falta de una fecha

Atlanta (2º de Zona A) vs. Agropecuario (8º de Zona B)

Estudiantes (2º de Zona B) vs. Maipú (8º de Zona A)

Tristán Suárez (3º de Zona A) vs. Temperley (7º de Zona B)

Morón (3º de Zona B) vs. San Martín (7º de Zona A)

San Miguel (4º de Zona A) vs. Chaco For Ever (6º de Zona B)

Estudiantes Río Cuarto (4º de Zona B) vs. Patronato (6º de Zona A)

Gimnasia y Tiro (5º de Zona A) vs. Gimnasia Jujuy (5º de Zona B)