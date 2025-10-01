El PSG lo dio vuelta y se impuso en el cierre por 2 a 1 al Barcelona en Cataluña

La segunda fecha de la primera fase de la Champions League continuó con un partido de alto impacto: el campeón defensor del título, el PSG, se impuso en el cierre 2-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic al Barcelona en un duelo con historias cruzadas y con el regreso de Luis Enrique al campo de su antiguo club con el que también supo ganar el máximo trofeo en 2015, el último de la entidad azulgrana.

En un encuentro de alto vuelo futbolístico entre dos equipos candidatos y con grandes intérpretes, el conjunto de Hansi Flick se puso en ventaja a los 19 minutos con un gol de Ferrán Torres tras una habilitación del inglés Marcus Rashford. Sin embargo, a los 38′ llegó la igualdad del elenco parisino mediante un remate del joven Senny Mayulu luego de una asistencia de Nuno Mendes.

En el cierre del encuentro, mientras acechaba el arco de Wojciech Szczesny, PSG llegó al tanto de la victoria en los 90′ cuando Achraf Hakimi habilitó al filo del offside al portugués Gonçalo Ramos para el 2-1 final en Montjuic que deja al vigente campeón en el lote de punteros con 6 unidades.

En la próxima fecha, Barcelona recibirá al Olympiacos de Grecia el martes 21 de octubre y PSG visitará el mismo día al Bayer Leverkusen en Alemania.

La jornada, además, contó con otros grandes partidos en el que se destacó el triunfo 2-0 del Arsenal ante Olympiacos en Londres, lo que dejó a los Gunners entre los líderes de la competencia junto al PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Inter y Qarabag. Los dirigidos por Mikel Arteta ganaron gracias a los goles de Gabriel Martinelli y Bukayo Saka.

Por otro lado, en Mónaco, Manchester City ganaba con un doblete de Erling Haaland, pero Eric Dier, de penal, convirtió el empate 2-2 para el equipo del Principado. Mismo marcador se dio en España con Villarreal y Juventus también con un gol agónico del local por parte de Renato Veiga para sumar un punto.

En otros partidos, Borussia Dortmund goleó 4-1 en Alemania al Athletic Club de Bilbao, Napoli se impuso 2-1 en el Diego Armando Maradona frente al Sporting Club de Lisboa y el Bayer Leverkusen (jugaron Equi Fernández y el Diablito Echeverri) debió conformarse con el empate 1-1 como local ante PSV Eindhoven. /Infobae