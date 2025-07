El Pulga Rodríguez sufrió una contractura y le realizarán estudios

En principio, la lesión del Pulga Rodríguez es una contractura y se abre un interrogante en cuanto a su participación en el encuentro del domingo ante Gimnasia de Mendoza. “Esperemos a que lleguemos a Santa Fe para realizar los estudios que correspondan y ver qué tengo”, señaló el Pulga luego del partido.

“El domingo jugué 90 minutos, hacía bastante que no lo hacía, jugué varios partidos amistosos en la pretemporada con Atlético pero no es lo mismo que por los puntos. Sentí un tironcito cuando tiré el córner y enseguida me dí cuenta que no podía seguir”, dijo el tucumano, que participó en las jugadas de los dos primeros goles.

En el primero, metió el centro perfecto desde la derecha para la definición de , que volvió al gol y por dos. En el segundo, amagó el remate al arco en el tiro libre, tocando corto para Yunis, quien al margen de ese gol, también participó en el segundo de Gigliotti.

El Pulga admitió que el equipo tiene que mejorar futbolísticamente, pero es necesario hacerlo a partir de las victorias. Habrá que esperar la llegada a Santa Fe, pero el Pulga, que conoce muy bien su físico, dijo que “por ahí voy a tener que esperar 10 o 12 días”, con lo que hay que ponerlo en duda ante los mendocinos. /El Litoral