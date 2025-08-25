El récord que logró Nacho Arce en el arco de Deportivo Riestra

Ignacio Arce es uno de esos pocos locos lindos que todavía quedan en el fútbol. Ya sea con salidas desde el arco hasta la mitad de cancha, a lo Gatti, o con jueguitos en el área; Arce también sorprende por sus looks y su habilidad debajo de los tres palos. En el duelo contra Sarmiento por el Clausura 2025, apareció con una remera peculiar y rompió un nuevo récord.

La remera sponsor

El paso de Deportivo Riestra en Primera será recordado por un montón de particularidades: pretemporadas en la playa a las tres de la madrugada, penales polémicos, victorias impensadas, el debut profesional de un chico de 14 años y los movimientos de marketing. Sin duda, estos últimos quedarán sobre todo en la memoria del hincha.

Algunos ejemplo fueron el debut del streamer Spreen ante el Vélez puntero de la Liga Profesional (y futuro campeón), las latas energizantes en mitad de los partidos y, ahora, los nuevos sponsors.

La imagen es contundente: una divertida caricatura del guardameta (como si fuese un mono), mientras sostiene un alfajor. Esta peculiar indumentaria fue presentada en un convenio con Marley, uno de los nuevos sponsors del club. Con su tradicional humor, Arce hizo de las suyas y repartió unidades de la golosina a hinchas y árbitros en la previa de la sexta fecha.

Un hombre récord

No obstante, no sólo hubo risas en la tarde de Bajo Flores. También hubo juego. El Malevo venció al combinado de Junín 3-0, alcanzó los 23 encuentros invicto en su cancha y el arquero superó más de 800 minutos sin recibir goles en condición de local: ¡récord absoluto!

La increíble racha positiva de Arce quedó de la siguiente manera:

0-0 vs. Rosario Central.

0-0 vs. Talleres.

0-0 vs. River Plate.

1-0 vs. Platense.

0-0 vs. San Lorenzo.

3-0 vs. Godoy Cruz.

1-0 vs. Lanús.

1-0 vs. Atlético Tucumán.

3-0 vs. Sarmiento. /Ole