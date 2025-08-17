La escena de Neymar abandonando el terreno de juego, visiblemente conmovido, simbolizó el impacto del partido entre Santos y Vasco da Gama, un encuentro crucial para la permanencia en el Brasileirão. El equipo paulista, que había mostrado una tendencia positiva en sus actuaciones recientes, sufrió una derrota abrumadora por 6-0 en su estadio ante los cariocas.

Philippe Coutinho, quien compartió momentos de camaradería con Ney antes del inicio del encuentro, se destacó al marcar dos goles, mientras que Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tchê completaron la goleada.

Este resultado no solo sorprendió a los aficionados, sino que también dejó a ambas escuadras, ahora empatadas con 19 puntos, en una situación delicada, a solo dos unidades de la zona de descenso, lo que plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de ambos clubes en la competición.