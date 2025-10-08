El sentido mensaje de River por el fallecimiento de Russo

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y un símbolo del fútbol argentino, por su extensa trayectoria como jugador y DT. Tenía 69 años y hace ya un tiempo había sido diagnosticado con un cáncer que lo había obligado a atravesar un largo tratamiento.

Entre tantos clubes que se pronunciaron al respecto estuvo River, que publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", dice el escrito.

El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados, falleció este martes y la noticia sacudió a todo el mundo Boca.

El club de la Ribera lo despidió con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde destacó la marca que dejó en la historia xeneize. “Miguel Ángel Russo, una huella imborrable”, escribieron junto a una foto del DT levantando la Copa Libertadores 2007, el título más recordado de su ciclo.

El mensaje de Boca y el recuerdo eterno

En el comunicado, Boca Juniors expresó su profundo dolor y envió fuerzas a la familia y seres queridos de Russo. “Gracias eternas por tu trabajo, tu dedicación y tu amor por estos colores”, publicaron, reflejando el cariño que la institución y los hinchas sienten por el entrenador.

Russo fue mucho más que un técnico para Boca. Su paso por el club quedó grabado a fuego por la conquista de la Libertadores, pero también por su perfil bajo, su honestidad y su don de gente. Supo ganarse el respeto de jugadores, dirigentes e hinchas.

Un legado que trasciende títulos

Miguel Ángel Russo dirigió a Boca en tres etapas y siempre dejó su sello. Además de la Libertadores, sumó títulos locales y fue protagonista en cada competencia que disputó. Su figura se convirtió en sinónimo de trabajo, humildad y pasión por el fútbol.

El fútbol argentino despide a un referente, pero su legado seguirá vivo en cada rincón de la Bombonera y en el corazón de los hinchas. /TN