Exequiel Palacios vivió este lunes un día de fuertes movimientos: por la mañana confirmó el despido inmediato del entrenador neerlandés Erik ten Hag y, pocas horas después, presentó oficialmente a Exequiel “Equi” Fernández como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. La noticia del adiós del técnico sorprendió en Alemania y llegó cuando el oriundo de Famaillá y Claudio Echeverri ya estaban concentrados en Ezeiza por las Eliminatorias.

Fernández firmó un contrato de seis años, hasta julio de 2030, y llevará la camiseta número 6. Será su primera experiencia en el fútbol europeo tras un paso breve por Al-Qadisiya de Arabia Saudita. El mediocampista surgido en Boca se sumará a un plantel que ya cuenta con compatriotas: El tucumano Palacios, el chaqueño Echeverri y el bonaerense Alejo Sarco serán sus compañeros, dejando al Leverkusen con cuatro futbolistas argentinos en nómina.

La operación rondó los 30 millones de euros y el club xeneize recibirá 1,2 millones por derechos de formación. Desde la dirigencia del Leverkusen explicaron que la decisión de incorporar a Fernández responde a la búsqueda de recambios en el plantel, tras la salida de futbolistas clave como Florian Wirtz, Piero Hincapié y Granit Xhaka.

Respecto a la desvinculación de Erik Ten Hag como Entrenador, el club alemán lanzó un comunicado señalando que con el cuerpo técnico actual no sería posible "construir un equipo nuevo y exitoso". El entrenador, que había asumido el 1 de julio de 2025, dirigió tres partidos oficiales con un registro de una victoria, un empate y una derrota; sumado a goleadas sufridas en pretemporada; su salida se atribuye a los malos resultados y mala relación con la dirigencia.