El tucumano Palacios tendrá un socio argentino en Bayer Leverkusen
Se trata de Ezequiel “Equi” Fernández, surgido de las inferiores de Boca. En simultáneo, se quedó sin entrenador, ya que Erik ten Hag fue despedido por la dirigencia del club.
Exequiel Palacios vivió este lunes un día de fuertes movimientos: por la mañana confirmó el despido inmediato del entrenador neerlandés Erik ten Hag y, pocas horas después, presentó oficialmente a Exequiel “Equi” Fernández como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. La noticia del adiós del técnico sorprendió en Alemania y llegó cuando el oriundo de Famaillá y Claudio Echeverri ya estaban concentrados en Ezeiza por las Eliminatorias.
Fernández firmó un contrato de seis años, hasta julio de 2030, y llevará la camiseta número 6. Será su primera experiencia en el fútbol europeo tras un paso breve por Al-Qadisiya de Arabia Saudita. El mediocampista surgido en Boca se sumará a un plantel que ya cuenta con compatriotas: El tucumano Palacios, el chaqueño Echeverri y el bonaerense Alejo Sarco serán sus compañeros, dejando al Leverkusen con cuatro futbolistas argentinos en nómina.
La operación rondó los 30 millones de euros y el club xeneize recibirá 1,2 millones por derechos de formación. Desde la dirigencia del Leverkusen explicaron que la decisión de incorporar a Fernández responde a la búsqueda de recambios en el plantel, tras la salida de futbolistas clave como Florian Wirtz, Piero Hincapié y Granit Xhaka.
Respecto a la desvinculación de Erik Ten Hag como Entrenador, el club alemán lanzó un comunicado señalando que con el cuerpo técnico actual no sería posible "construir un equipo nuevo y exitoso". El entrenador, que había asumido el 1 de julio de 2025, dirigió tres partidos oficiales con un registro de una victoria, un empate y una derrota; sumado a goleadas sufridas en pretemporada; su salida se atribuye a los malos resultados y mala relación con la dirigencia.