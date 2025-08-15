El tucumano Tomás Cuello anotó un gol en el triunfo del Mineiro ante Godoy Cruz

Godoy Cruz fue de mayor a menor y cayó 2-1 de manera agónica ante Atlético Mineiro en la Arena MRV de Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En el marco del estreno de Walter Ribonetto, el Tomba pegó primero gracias al golazo de Santino Andino pero en el complemento el dueño de casa logró dar vuelta la historia, con tantos de Tomás Cuello y la definición de Hulk a falta de dos minutos para el final.

El juego de vuelta tendrá lugar el próximo jueves, cuando el elenco mendocino recibe al Galo en el estadio Feliciano Gambarte, la primera presentación en el plano internacional en su propio recinto y donde buscará hacer pesar la localía para dar vuelta la historia y avanzar a los cuartos de final. /TyCSports