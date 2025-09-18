En el partido entre Bolívar y Atlético Mineiro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la tranquilidad del encuentro se rompió promediando el primer tiempo cuando el tucumano Tomás Cuello padeció una lesión dura y dolorosa que lo obligó a abandonar el campo.

Mientras trancurría el encuentro se multiplicaron los gestos de preocupación en todo el plantel.

Una vez que finalizó el partido el club Mineiro emitió un comunicado dónde confirmó una fractura de peroné y rotura de ligamentos, por lo cual el jugador deberá someterse a una cirugía.

Comunicado de Atlético Mineiro

El delantero Cuello fue trasladado al Hospital Alemana de La Paz, donde le realizaron exámenes de imagen que revelaron una fractura de peroné asociada a rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. El atleta ya se encuentra inmovilizado y recibe medicación. A su regreso a Brasil, se le realizarán exámenes médicos adicionales para programar el tratamiento quirúrgico. ¡Vamos, Cuello! Todos te deseamos una buena recuperación.