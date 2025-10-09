El último adiós a Miguel Russo será en La Bombonera

Murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca falleció a sus 69 años, este miércoles. Su último adiós será en la Bombonera en las próximas horas en medio del luto tanto en el Xeneize como en todo el fútbol argentino.

El club se puso a disposición de la familia y finalmente el velatorio será en el estadio, donde tantas veces fue ovacionado por los hinchas de Boca en sus tres ciclos en la institución.

Según informaron, los restos de Miguel Ángel Russo serán velados en el hall de la Bombonera, desde este jueves a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 08.00. Durante esas 24 horas, los fanáticos del Xeneize y el público en general podrán despedirse de la leyenda del fútbol argentino.

El club decretó duelo por el fallecimiento del director técnico: cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves. A su vez, habrá dotación reducida del personal de la institución.

La última vez que Russo dirigió a Boca fue en el empate por 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en la Bombonera: fue aplaudido y reconocido por los hinchas. Ahora, los fanáticos del Xeneize tendrán la posibilidad de un último adiós al emblemático entrenador.

La muerte de Miguel Ángel Russo enluta a Boca y a todo el fútbol argentino. El DT fue el último en conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize (en 2007) y también dejó su huella en varios clubes tanto de Argentina como del exterior (como Estudiantes de La Plata, Rosario Central o Millonarios de Colombia, entre tantos otros).

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", fue el comunicado de la institución para comunicar el deceso del entrenador.

Por otra parte, como era de esperar, la Liga Profesional dispuso posponer aún sin fecha cierta el encuentro que Boca debía jugar el sábado como visitante de Barracas Central. De hecho, entre las muchas instituciones que expresaron sus condolencias en las redes sociales, el Guapo ya se había puesto a disposición de los Xeneizes para la disputa o no del partido de la duodécima jornada del Torneo Clausura 2025.