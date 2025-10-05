En un encuentro cargado de tensión y jugadas discutidas, Estudiantes y Barracas Central empataron 1-1 en el estadio Uno por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional: Guido Carrillo abrió el marcador para el Pincha en el primer tiempo y Jonathan Candia convirtió la igualdad en el complemento, resultado que dejó a ambos equipos igualados en la cima junto a Unión, que lidera la zona A por mejor diferencia de gol.

La tarde platense estuvo marcada por las controversias reclamadas por Estudiantes —una falta de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez previa al cabezazo de Candia que ni el árbitro Nazareno Arasa ni el VAR sancionaron, y la anulación discutida del supuesto offside que invalidó el 2-1 de Tiago Palacios—, episodios que condicionaron el desenlace y alimentaron el debate sobre las decisiones arbitrales en una definición de zona cada vez más apretada.