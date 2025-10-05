Independiente no logra levantar cabeza: en el Feliciano Gambarte, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros empató 1-1 con Godoy Cruz y prolongó su sequía de victorias en el Torneo Clausura. Santiago Montiel puso en ventaja al Rojo de penal en la primera mitad, pero Agustín Auzmendi niveló el marcador al inicio del segundo tiempo. El partido, parejo y con clima tenso, tuvo además polémicas en ambas áreas por reclamos de penal que el árbitro decidió no sancionar.