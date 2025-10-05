Empate de Independiente ante Godoy Cruz: el Rojo aún no conoce la victoria en el Clausura
En un partido con polémicas, Independiente se adelantó con un penal convertido por Santiago Montiel, pero en el arranque del segundo tiempo Auzmendi igualó para Godoy Cruz y así el equipo de Avellaneda sumó su décimo partido sin victorias, marcando el peor comienzo de su historia
Clausura
Finalizado - 90'
Godoy Cruz
1
-
1
Independiente
Independiente no logra levantar cabeza: en el Feliciano Gambarte, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros empató 1-1 con Godoy Cruz y prolongó su sequía de victorias en el Torneo Clausura. Santiago Montiel puso en ventaja al Rojo de penal en la primera mitad, pero Agustín Auzmendi niveló el marcador al inicio del segundo tiempo. El partido, parejo y con clima tenso, tuvo además polémicas en ambas áreas por reclamos de penal que el árbitro decidió no sancionar.