En una nueva edición del clásico cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres y Belgrano empataron 0-0 por el Torneo Clausura en un encuentro de ida y vuelta en el que ambos equipos generaron ocasiones sin poder concretarlas; el resultado confirma, además, la sexta igualdad consecutiva en los enfrentamientos entre ambos clubes, reflejo de la paridad y la intensidad histórica de la rivalidad local.