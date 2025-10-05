Empate sin goles entre Talleres y Belgrano: así se vivió el clásico
Ni la T ni el Pirata pudieron concretar las oportunidades generadas y empataron por sexta vez consecutiva en su historial reciente.
Clausura
Finalizado - 90'
Talleres
0
-
0
Belgrano
En una nueva edición del clásico cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres y Belgrano empataron 0-0 por el Torneo Clausura en un encuentro de ida y vuelta en el que ambos equipos generaron ocasiones sin poder concretarlas; el resultado confirma, además, la sexta igualdad consecutiva en los enfrentamientos entre ambos clubes, reflejo de la paridad y la intensidad histórica de la rivalidad local.