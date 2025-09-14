En el vibrante encuentro disputado en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Boca empataron 1-1 en la octava fecha del Torneo Apertura: Rodrigo Battaglia adelantó al Xeneize con un certero cabezazo y Ángel Di María, con un gol olímpico de notable factura, estableció la igualdad que decretó la paridad.

El equipo de Ariel Holan conserva su lugar dentro de los puestos de clasificación a octavos por la Zona B, mientras que el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo —quien hizo acto de presencia y fue ovacionado por la parcialidad local— quedó ubicado tercero en la Zona A.