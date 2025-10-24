River e Independiente Rivadavia se medirán este viernes a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en busca de un lugar en la final de la Copa Argentina. El ganador enfrentará a Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano y se convirtió en el primer finalista del certamen. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, la Copa Argentina se transformó en un objetivo clave luego de la reciente eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. River accedió a esta instancia tras vencer a Racing por 1-0, con un gol de Maximiliano Salas, en un duelo cargado de tensión.

Además del título, el torneo representa una vía fundamental para asegurar su clasificación a la próxima Libertadores. Aunque el Millonario se encuentra segundo en la tabla anual, la pelea está abierta: Boca tiene un partido pendiente ante Barracas Central y, de ganarlo, podría desplazarlo al tercer puesto, que solo otorga acceso al repechaje del certamen continental.

En el plano local, River ocupa el quinto lugar en la Zona B del Torneo Clausura, con 21 puntos. Sin embargo, llega a esta semifinal con un impulso anímico importante tras vencer 2-0 a Talleres en el mismo Kempes, resultado que cortó una racha adversa de seis derrotas en siete partidos.

Por su parte, Independiente Rivadavia alcanzó las semifinales luego de superar 3-1 a Tigre en cuartos de final. En el Torneo Clausura, sin embargo, atraviesa un presente irregular: no gana desde fines de agosto, acumulando cuatro empates y dos derrotas, incluida la reciente caída ante Banfield como local.

Pese a esta racha, el conjunto dirigido por Alfredo Berti deposita sus mayores esperanzas en la Copa Argentina, donde buscará el primer título oficial de su historia. En el campeonato local se ubica 13.º en su zona, con 12 puntos y sin chances de avanzar a octavos de final. En la tabla anual, la Lepra mendocina se encuentra a seis unidades de los puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana.

El probable 11 de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.