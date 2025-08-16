En un partido caliente, San Lorenzo cayó ante Platense

Platense le ganó a San Lorenzo por 2-1 en Vicente López, en la 5ª fecha del torneo Clausura 2025. El encuentro contó con la presencia de 4.000 hinchas del Ciclón.

Los goles de Platense fueron anotados por Ronaldo Martínez en dos ocasiones (5′ y 48′ del primer tiempo), mientras que Elías Báez marcó para San Lorenzo (25′ del primer tiempo).

El partido fue caliente y desencadenó dos expulsiones: Ignacio Vázquez a los 20 minutos y Alexis Cuello a los 30 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda parte, el partido transcurrió con una tensa calma. Sin tantas emociones, el duelo terminó y los tres puntos se quedaron en Vicente López.