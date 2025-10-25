El equipo de Antonio Conte fue de menos a más, aprovechó sus oportunidades y se subió a lo más alto de la Serie A, dejando al Milan un punto por detrás.

El encuentro trascurría sin inconvenientes, pero desde el minuto 30 en adelante los ánimos se calentaron dentro y fuera de la cancha.

En ese momento el árbitro decidió sancionar un penal inexistente para el Napoli y De Bruyne lo cambió por gol, pero el belga se lesionó cuando lo ejecutó y debió dejar la cancha.

A partir de estar abajo en el resultado, el Inter presionó más y tuvo varias oportunidades para lograr la igualdad, pero el palo y las definiciones que se fueron junto a los palos se lo impidieron.

En el arranque del complemento, el Napoli salió con otro aire para dejar atrás el mal tramo final de la primera parte y encontró una recompensa de forma muy rápida.

Se jugaban 54 minutos cuando una desatención en el fondo del conjunto nerazzurri culminó con un tremendo derechazo de McTominay para el 2-0.

La tranquilidad del local le duró solo cinco minutos, ya que Calhanoglu descontó desde los doce pasos.

La locura de los hinchas se desató cuando Anguissa hizo una gran escapada, aguantó la pelota y con un gran zurdazo marcó el definitivo 3-1 en el Diego Armando Maradona.

Esta victoria le permite a los de Conte subirse a lo más alto de la Serie A con 18 puntos, dejando al Milan segundo con 17 e Inter tercero con 15.

En la próxima fecha, el Napoli visitará a Lecce e Inter recibirá a la Fiorentina.