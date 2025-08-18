Atlético Tucumán renació en los minutos finales del partido y terminó rescatando un punto en su excursión por Junín. Fue 2 a 2 con Sarmiento en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 en un duelo disputado en el estadio Eva Perón.

El local se puso en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo por intermedio de Ardaiz.

Sobre el final de la primera parte nuevamente Ardaiz se hizo presente en la red y puso el 2 a 0 para los dirigidos por Facundo Sava.

Ya en el complemento, Mateo Coronel (ingresó en lugar de Bajamich) descontó con un cabezazo a los 87 y le daba vida a los de Pusineri.

Auzqui, otro de los ingresados en el segundo tiempo, apareció a los 93 y también de cabeza anotó el 2 a 2 para que el Decano se traiga por lo menos un punto de territorio bonaerense.

Con este resultado, Atlético acumula seis unidades en el campeonato y ocupa el 8° puesto en el grupo B.

Su próximo compromiso será ante Talleres de Córdoba cuando lo reciba en el estadio Monumental José Fierro el viernes 22 de agosto a partir de las 20 horas.