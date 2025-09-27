Sin Russo en el banco: Boca visita a Defensa y Justicia en busca de la cima
En el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, el Halcón recibe en Varela al Xeneize por la décima jornada. Acá, los detalles.
69' | segundo cambio en Defensa y Justicia
Lucas González se retiró de la cancha para permitir la entrada de Benjamín Schamine. Antes, ingresó Lenny Lobato por Juan Gutiérrez.
68' | Cambio en Boca: ingresa Zenón
Kevin Zenón reemplazó a Brian Aguirre.
53' | 🥅❌¡EL TRAVESAÑO Y MARCHESÍN POR TRIPLICADO SALVARON A BOCA!
El parante superior le negó el festejo a Ezequiel Cannavo y, en la continuidad, el arquero despejó un tiro al córner. De esa pelota parada, el guardameta reapareció en dos oportunidades para quedarse con ese balón frente a sendos intentos rivales. Se activó el partido🔥
50' | Avisa Boca en el complemento
Milton Giménez sacudió un derechazo a distancia que salió a centímetros del palo izquierdo de Bologna.
⚽¡Empezó el segundo tiempo!
¡Terminó el primer tiempo!
Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.
¡Tiempo cumplido!
Baliño adiciona 3' más.
26' | ¡Lo que se perdió Milton Giménez!
⚽❌Giménez tuvo una chance clarísima para el primero de Boca
25' | 🟨Amarilla para Ferreira
El árbitro le muestra la amarilla a Lucas Ferreira. Primer amonestado en Defensa y Justicia.
24' | ¡Volea de Blanco para sorprender!
El lateral de Boca aprovechó una pelota suelta a la salida de un tiro libre para encajar un zurdazo que se fue cerca del arco rival.
15' | Defensa quiere el primero
Juan Manuel Gutiérrez intentó con su pegada de media distancia: un derechazo desde cerca de la medialuna que se perdió por encima del travesaño.
6' | La Bestia Merentiel probó y Bologna contuvo el remate🧤
¡Comenzó el partido!
Leandro Paredes haciendo la entrada en calor
La tribuna visitante del Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
Se vendieron 3.000 localidades para hinchas de Boca.
¡Formaciones confirmadas!
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Este sábado, Defensa y Justicia recibirá a Boca en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la fecha 10 del Torneo Clausura. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan?
Así llega Defensa y Justicia al partido
El Halcón de Mariano Soso, octavo en la Zona A a 4 puntos del líder, buscará recuperarse tras la derrota ante Estudiantes. Con 9 goles a favor y 8 en contra, Defensa intentará hacerse fuerte de local para sumar tres puntos vitales.
Últimos partidos de Defensa y Justicia:
- Estudiantes 1 - 0 Defensa y Justicia | 22 de septiembre | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 1 - 2 Platense | 14 de septiembre | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 2 - 1 Belgrano | 31 de agosto | Torneo Clausura
Así llega Boca al partido
Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, llega a Florencio Varela ubicado en la cuarta posición del mismo grupo, a solo dos puntos de la cima. Con 12 goles a favor y 6 en contra, el Xeneize buscará aprovechar su buen promedio goleador para escalar posiciones.
Últimos partidos de Boca:
- Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
- Aldosivi 0 - 2 Boca | 31 de agosto | Torneo Clausura
¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?
- Boca 4 - 0 Defensa y Justicia | 16 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
- Defensa y Justicia 2 - 2 Boca | 21 de julio de 2024 | Liga Profesional
- Boca 0 - 0 Defensa y Justicia | 10 de febrero de 2024 | Copa de la Liga
¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Clausura?
El partido se disputará el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.
¿Por dónde ver el partido?
El partido será transmitido por la señal de TNT Sports.
¿Quién es el árbitro?
- Árbitro: Jorge Ignacio Baliño
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
/Olé