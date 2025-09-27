Sin Russo en el banco: Boca visita a Defensa y Justicia en busca de la cima
En el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, el Halcón recibe en Varela al Xeneize por la décima jornada. Acá, los detalles.
Leandro Paredes haciendo la entrada en calor
La tribuna visitante del Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
Se vendieron 3.000 localidades para hinchas de Boca.
¡Formaciones confirmadas!
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Este sábado, Defensa y Justicia recibirá a Boca en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la fecha 10 del Torneo Clausura. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan?
Así llega Defensa y Justicia al partido
El Halcón de Mariano Soso, octavo en la Zona A a 4 puntos del líder, buscará recuperarse tras la derrota ante Estudiantes. Con 9 goles a favor y 8 en contra, Defensa intentará hacerse fuerte de local para sumar tres puntos vitales.
Últimos partidos de Defensa y Justicia:
- Estudiantes 1 - 0 Defensa y Justicia | 22 de septiembre | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 1 - 2 Platense | 14 de septiembre | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 2 - 1 Belgrano | 31 de agosto | Torneo Clausura
Así llega Boca al partido
Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, llega a Florencio Varela ubicado en la cuarta posición del mismo grupo, a solo dos puntos de la cima. Con 12 goles a favor y 6 en contra, el Xeneize buscará aprovechar su buen promedio goleador para escalar posiciones.
Últimos partidos de Boca:
- Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
- Aldosivi 0 - 2 Boca | 31 de agosto | Torneo Clausura
¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?
- Boca 4 - 0 Defensa y Justicia | 16 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
- Defensa y Justicia 2 - 2 Boca | 21 de julio de 2024 | Liga Profesional
- Boca 0 - 0 Defensa y Justicia | 10 de febrero de 2024 | Copa de la Liga
¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Clausura?
El partido se disputará el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.
¿Por dónde ver el partido?
El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
¿Quién es el árbitro?
- Árbitro: Jorge Ignacio Baliño
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
/Olé