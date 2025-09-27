Leandro Paredes haciendo la entrada en calor

Sin Russo en el banco: Boca visita a Defensa y Justicia en busca de la cima

La tribuna visitante del Estadio Norberto "Tito" Tomaghello

Se vendieron 3.000 localidades para hinchas de Boca.

¡Formaciones confirmadas!

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Este sábado, Defensa y Justicia recibirá a Boca en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la fecha 10 del Torneo Clausura. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan?

Así llega Defensa y Justicia al partido

El Halcón de Mariano Soso, octavo en la Zona A a 4 puntos del líder, buscará recuperarse tras la derrota ante Estudiantes. Con 9 goles a favor y 8 en contra, Defensa intentará hacerse fuerte de local para sumar tres puntos vitales.

Últimos partidos de Defensa y Justicia:

  • Estudiantes 1 - 0 Defensa y Justicia | 22 de septiembre | Torneo Clausura
  • Defensa y Justicia 1 - 2 Platense | 14 de septiembre | Torneo Clausura
  • Defensa y Justicia 2 - 1 Belgrano | 31 de agosto | Torneo Clausura
La victoria de Estudiantes ante Defensa
Video: ESPN

Así llega Boca al partido

Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo, llega a Florencio Varela ubicado en la cuarta posición del mismo grupo, a solo dos puntos de la cima. Con 12 goles a favor y 6 en contra, el Xeneize buscará aprovechar su buen promedio goleador para escalar posiciones.

Últimos partidos de Boca:

  • Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura
  • Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
  • Aldosivi 0 - 2 Boca | 31 de agosto | Torneo Clausura
Lo más destacado de Boca 2 - Central Córdoba 2
Video: ESPN

¿Cómo salieron los últimos partidos entre ellos?

  • Boca 4 - 0 Defensa y Justicia | 16 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
  • Defensa y Justicia 2 - 2 Boca | 21 de julio de 2024 | Liga Profesional
  • Boca 0 - 0 Defensa y Justicia | 10 de febrero de 2024 | Copa de la Liga

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Clausura?

El partido se disputará el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello.

¿Por dónde ver el partido?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

¿Quién es el árbitro?

  • Árbitro: Jorge Ignacio Baliño
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez

