Entradas para el Mundial 2026: tarifas oficiales, categorías y cómo reservar online

La FIFA confirmó los precios y el cronograma de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El torneo, más amplio en participantes y duración, tendrá a la selección argentina defendiendo el título obtenido en Qatar. A continuación se describen, de forma narrativa y con detalle, los aspectos clave que deben conocerse para quienes desean asistir.

Los precios y el sistema de venta

Los boletos para la fase de grupos tendrán un precio de entrada desde 60 dólares, mientras que una localidad para la final puede alcanzar hasta 6.730 dólares. La compra estará sujeta a límites: cada aficionado podrá registrarse para un máximo de diez partidos y adquirir hasta cuatro entradas por encuentro.

La modalidad de cobro no será rígida: se aplicará un «precio dinámico», un mecanismo ya probado en ediciones recientes como el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Esto implica que los importes podrán variar —al alza o a la baja— según la demanda, incluso durante la preventa exclusiva para titulares de tarjetas Visa.

Preventa exclusiva y requisitos

La primera fase de venta estará reservada únicamente a titulares de tarjetas Visa mayores de 18 años. El período de registro para participar en el sorteo de esa preventa comienza el miércoles 10 de septiembre a las 11:00 ET (9:00 CDMX y 12:00 hora de Argentina) y finaliza el viernes 19 a la misma hora. Para poder acceder al sorteo, además del registro en las fechas indicadas, los interesados debieron haberse registrado previamente y manifestado su interés mediante su FIFA ID.

Tras el cierre del registro se realizará un proceso de selección aleatoria. Los ganadores de esta fase recibirán la notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre; solo entonces podrán proceder a la compra de las entradas adjudicadas.

Fases posteriores y venta abierta

Quienes no resulten beneficiados en la primera etapa no quedan fuera: la FIFA organizó fases sucesivas para distribuir las localidades.

El calendario previsto es el siguiente:

- Fase 2: del 27 al 31 de octubre. Los ganadores de esta etapa serán notificados por correo entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

- Fase 3: posterior al sorteo de la fase de grupos, previsto para el 5 de diciembre. En esta instancia, los aficionados que resulten seleccionados podrán elegir partidos concretos, siempre dentro del esquema de asignación aleatoria utilizado en las fases previas.

A medida que se acerque el inicio del torneo, la FIFA pondrá a la venta las entradas remanentes por orden de llegada, hasta agotar existencias. La venta abierta al público, en cualquiera de sus modalidades, se extenderá hasta julio de 2026, lo que brinda a los viajeros tiempo para planificar desplazamientos y alojamientos.

Consideraciones finales

El sistema combina un acceso preferencial (tarjetahabientes Visa) con sorteos y ventas por orden de llegada, y añade la variable del precio dinámico que puede modificar las condiciones económicas de la compra. Para participar es imprescindible respetar los plazos de registro, contar con el FIFA ID actualizado y estar atento a las notificaciones por correo electrónico. Así, los aficionados argentinos y de todo el mundo tendrán múltiples oportunidades para intentar conseguir entradas y organizar su viaje al Mundial 2026.