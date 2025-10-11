La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este sábado la baja de Enzo Fernández para el próximo amistoso ante Puerto Rico, que se disputará el martes próximo en Miami. El mediocampista, titular en el triunfo 1-0 frente a Venezuela, abandonó el encuentro tras 78 minutos y ahora presenta una sinovitis en la rodilla derecha. Por ese motivo, no formará parte del plantel que viajará a Fort Lauderdale para el partido.

La ausencia del jugador del Chelsea se suma a otras bajas que vienen afectando la gira del seleccionado. Franco Mastantuono regresó a Madrid por una sobrecarga muscular y no llegó a disputar minutos en el duelo con Venezuela. Por su parte, Thiago Almada continúa recuperándose en Argentina tras sufrir un desgarro en el sóleo derecho que le impidió sumarse al grupo antes de la salida hacia Estados Unidos.

El cuerpo técnico trabaja en las alternativas para completar el mediocampo de cara al encuentro ante Puerto Rico. En el partido ante Venezuela, Alexis Mac Allister ingresó para reemplazar a Enzo Fernández, y la convocatoria deberá ajustar nombres y cargas de trabajo para proteger a los futbolistas afectados y preservar su estado físico de cara a la temporada de clubes.

El amistoso ante Puerto Rico se disputará en el Chase Stadium de Miami, luego de un cambio de sede que trasladó el partido originalmente programado para Chicago. También se modificó la fecha, por lo que el encuentro se jugará el martes a las 21, hora argentina. La AFA y el cuerpo médico evaluarán los plazos de recuperación antes de definir posibles sustituciones y el seguimiento clínico de los lesionados.