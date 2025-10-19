Gimnasia de Jujuy vencía este domingo por 1 a 0 a Deportivo Madryn, por la ida de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, cuando el partido fue suspendido en el entretiempo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara amenazas durante el descanso.

La AFA deberá definir con celeridad qué sucederá con el encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se debe jugar la revancha en Chubut.

Luego de perder la final por el ascenso, Madryn recaló en el Reducido para enfrentar al Lobo jujeño en cuartos de final, en partidos de ida y vuelta.

Comesaña fue protagonista desde el inicio, ya que a los 13 minutos no cobró un penal clarísimo en favor de Gimnasia de Jujuy, luego de que Diego Martínez atajara con su brazo izquierdo, dentro del área, un remate de Bruno Palazzo.

A los 42 minutos, el Lobo jujeño se puso en ventaja gracias al gol de Alejandro Quintana, con un buen remate de derecha tras una precisa media vuelta.

Poco duró la alegría de Gimnasia, ya que apenas tres minutos después se quedó con un jugador menos, ya que Matías Noble fue expulsado tras ver la segunda amarilla por una falta sobre Nazareno Solís.

Finalizado el primer tiempo, entre las protestas de los jugadores y los insultos de los hinchas, que empezaron a tirarle de todo, Lucas Comesaña debió retirarse custodiado del campo de juego.

Y cuando estaba por empezar el segundo tiempo, con los jugadores listos en la cancha para reanudar el juego, el árbitro comunicó que había sido amenazado por dirigentes del equipo jujeño, se negó a dirigir el complemento y suspendió el partido.

El presidente de Madryn, Ricardo Sastre, declaró a TyC Sports que "nos acaba de comunicar la terna arbitral que el partido está suspendido porque sufrieron amenazas durante el entretiempo adentro del vestuario".