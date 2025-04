Escándalo en San Lorenzo: filmaron al presidente recibiendo un fajo de dólares para fichar a un juvenil

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de un video donde supuestamente recibe coimas para fichar a un jugador de las inferiores del club. La grabación, emitida por Canal 9, muestra a Moretti aceptando la suma de US$ 25,000 entregada por la madre de un juvenil en mayo de 2024.

Este incidente ha generado revuelo en el ámbito deportivo y político, dado que en la grabación también aparece Francisco Carlos Sánchez Gamino, un funcionario que fue destituido de su cargo en la Jefatura de Gabinete. En el video, se percibe una conversación entre Moretti y la madre del jugador, donde ella menciona que entregar el dinero "no es chocante para mí, vos con eso podés hacer lo que vos quieras. A mí no me interesa, no es mi tema".

Este intercambio ha llevado a cuestionar la integridad del mandatario del club, quien en un momento se ve apurado introduciendo un fajo de billetes en su bolsillo. La situación se complica aún más al ser Sánchez Gamino, quien ya no ocupa su puesto, parte de este episodio. Tomás Méndez, el periodista que expone la denuncia, detalla que la madre del jugador le indica a Moretti que "yo te pongo los 25.000, pero al chico fichameló", dejando clara la intención detrás de la entrega del dinero.

Este tipo de situaciones, aunque lamentables, no son nuevas en el mundo del fútbol, donde los intereses económicos pueden a menudo nublar la ética en la toma de decisiones. La difusión de este video ha puesto en jaque la reputación de Moretti y ha abierto un debate sobre la transparencia en la gestión de los clubes deportivos.