Estudiantes buscará aprovechar la ventaja de la ida para sellar su pase a los cuartos de final

Estudiantes y Cerro Porteño jugarán desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El árbitro será Jesús Valenzuela (VEN). El conjunto platense tendrá la chance de meterse entre los ocho mejores de la competición. Televisará Fox Sports.

Para Estudiantes, la Libertadores es un objetivo prioritario. La ilusión de volver a ser protagonista continental impulsa al equipo, que cuenta con la experiencia de varios referentes en su plantel y con una hinchada que promete copar el estadio para empujar a los suyos hacia la clasificación. Es por ello que Eduardo Domínguez planea poner lo mejor a disposición.

Cerro Porteño, en tanto, arriba a esta cita con la necesidad de revertir la serie. El equipo paraguayo había acumulado un invicto de ocho partidos antes de caer en la ida, y en su liga doméstica mantiene la cima sin derrotas. El que avance se medirá en cuartos de final contra el vencedor del cruce entre Flamengo e Internacional.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.