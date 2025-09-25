Estudiantes y Flamengo jugarán este jueves, desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Televisará Fox Sports y el árbitro será Piero Maza. El ganador de esta serie enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez, en las semifinales.

El Pincha busca revertir el 2-1 adverso sufrido en Brasil ante uno de los favoritos a ganar el certamen y alimentar el anhelo de regresar a una semifinal continental después de dieciséis años, en una noche decisiva y cargada de expectativas para el público local. En la ida disputada en Río de Janeiro, el Pincha logró recortar la diferencia en el segundo tiempo y dejó la serie abierta.

Flamengo llega a La Plata respaldado por una racha casi perfecta. Solo perdió dos encuentros desde su presentación en el Mundial de Clubes y ostenta un invicto de nueve partidos. La delegación brasileña, tras presentar un comunicado luego del duelo anterior, consiguió la anulación de la expulsión de Gonzalo Plata, quien estará disponible en el partido de hoy.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Gastón Benedetti; Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira y Ayrton Lucas; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez y Gonzalo Plata; Pedro y Giorgian De Arrascaeta. DT: Filipe Luís.