Flamengo y Estudiantes jugarán desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Contará con la transmisión de Fox Sports y Disney+. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro principal.

El equipo de Eduardo Domínguez llega con la ilusión intacta tras una campaña sólida en el certamen continental. Su andar local, sin embargo, muestra altibajos: tres derrotas en las últimas cuatro fechas del Clausura lo relegaron al séptimo puesto en la Zona A.

Enfrente estará un Flamengo, de plantel estelar, que se reforzó con figuras en el último mercado y es visto como uno de los grandes candidatos a levantar la Libertadores. El “Mengão”, equipo dirigido por Filipe Luís y líder del Brasileirão, sufrió en demasía para avanzar a los octavos de final de la vigente edición.

Formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan Souza, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Palacios; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.