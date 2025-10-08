Estudiantes se pone a punto de cara a una nueva temporada

Estudiantes de Tucumán ya trabaja con plantel completo de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Con la llegada de los refuerzos extranjeros, el club cerró su pretemporada con una apuesta clara: consolidar un proyecto con sello local, tanto en el banco como en la cancha.

El equipo será conducido por Fabrizio Esposito, quien tendrá su segunda experiencia al frente de un plantel profesional tras su paso por el básquet ecuatoriano. Estará acompañado por Gustavo Gaete como asistente técnico, Ariel Abregú como preparador físico principal y Sofía Lomenzo como asistente física. Todos profesionales tucumanos que forman parte del ADN del club.

La dirigencia decidió renovar la confianza en un cuerpo técnico con fuerte sentido de pertenencia, apostando al trabajo en equipo, al talento local y al desarrollo sostenido de un proyecto que trascienda lo deportivo.

Con la estructura técnica definida, la “Cebra” ya se entrena con plantel completo tras la incorporación de los jugadores extranjeros Duran Jaylen “DJ” Alicea y Joe Hampton, quienes ya se sumaron a las prácticas. Ambos aportarán variantes ofensivas, potencia física y experiencia a un equipo que busca ser protagonista en la competencia.

Estudiantes reafirma así su identidad y visión: un equipo joven, comprometido, con raíces bien tucumanas, que se prepara con entusiasmo para afrontar una nueva temporada en la Liga Argentina. /FBPT