Estudiantes se sube a la cima del Clausura tras ganar el clásico y complica a Gimnasia
Con un gol de Cetré y otro de Carrillo tras una falla defensiva del rival, el Pincha exhibió su superioridad y acentuó su dominio histórico sobre el Lobo en el estreno de Fernando Zaniratto como director técnico interino
Clausura
Finalizado - 90'
Estudiantes
2
-
0
Gimnasia LP
En un clásico que volvió a teñirse de emoción y tensión, Estudiantes reafirmó su dominio sobre Gimnasia con un contundente 2-0 en UNO, donde los goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo no solo rompieron la paridad del encuentro sino que, además, catapultaron al equipo de Eduardo Domínguez a la cima del Grupo A del Torneo Clausura; por su parte, el Lobo, en el estreno de Fernando Zaniratto como técnico interino, volvió a padecer una noche complicada que acentuó su crisis y lo dejó fuera de las zonas de clasificación.