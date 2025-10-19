En un clásico que volvió a teñirse de emoción y tensión, Estudiantes reafirmó su dominio sobre Gimnasia con un contundente 2-0 en UNO, donde los goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo no solo rompieron la paridad del encuentro sino que, además, catapultaron al equipo de Eduardo Domínguez a la cima del Grupo A del Torneo Clausura; por su parte, el Lobo, en el estreno de Fernando Zaniratto como técnico interino, volvió a padecer una noche complicada que acentuó su crisis y lo dejó fuera de las zonas de clasificación.