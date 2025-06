Excampeón de la F1 defendió a Franco Colapinto y apuntó contra Flavio Briatore: "Ignora a sus pilotos número dos"

Cada carrera de Fórmula 1 que se celebra deja en el aire un conjunto de interrogantes y reflexiones, especialmente en lo que respecta a la situación de Franco Colapinto en Alpine. Este equipo, conocido por su falta de estabilidad, se encuentra bajo la dirección de un jefe con una personalidad tan singular como controvertida: el italiano Flavio Briatore.

Para comprender la complejidad de la situación actual de Colapinto, es preciso mirar hacia atrás, aunque no tanto. En el reciente Gran Premio de España, el piloto argentino enfrentó una serie de problemas mecánicos que lo llevaron a finalizar en un modesto 15° lugar. La crítica de Briatore fue contundente: “La tarde de Franco siempre iba a ser difícil, ya que empezó desde atrás y tuvo una carrera decepcionante, sin progresar tanto como esperábamos”. Estas palabras evidencian la presión constante que se ejerce sobre los pilotos en el equipo, donde las expectativas son elevadas y la tolerancia a los errores es escasa.

Por el contrario, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, quien finalizó en la 8ª posición, recibió un trato más favorable por parte de Briatore, quien destacó su actuación y la estrategia del equipo. “Sabemos que no estamos donde queremos con el auto, y eso se ha demostrado claramente en las últimas tres carreras consecutivas. Pierre hizo una carrera sólida y los estrategas acertaron al permitirle una parada en boxes gratuita tras la salida del Safety Car”, comentó. Esta diferencia en el enfoque hacia ambos pilotos crea un microclima tenso y enrarecido dentro de Alpine.

Es fundamental señalar que, a pesar de que Briatore fue un fuerte defensor del ingreso de Colapinto al equipo, lo cierto es que su continuidad no está asegurada. “Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”, fueron las palabras que dejaron entrever la incertidumbre que rodea al futuro del piloto de Pilar.

Un campeón habló en defensa de Franco Colapinto

En medio de este contexto de dudas y presiones, la voz de un excampeón del mundo, el alemán Nico Rosberg, se alzó en defensa de Colapinto. Rosberg, quien tiene experiencia en la alta competencia, analizó los problemas que enfrentó el argentino en Montmeló y sugirió un cambio de enfoque en el equipo. “Creo que se equivocan con el enfoque. En Alpine deberían estar más atentos a algunos detalles allí porque ciertamente se puede trabajar en conseguir que esos neumáticos estén en el rango de temperatura perfecto cada vez que se empieza una vuelta”, indicó Rosberg en declaraciones a Sky Sports.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí. Rosberg también cuestionó la actitud de Briatore hacia sus pilotos: “Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto. Y trata a sus pilotos número uno como cachorros, así que eso es bastante extremo”. Estas palabras reflejan una preocupación por la dinámica interna del equipo y cómo esta puede afectar el rendimiento de los pilotos.