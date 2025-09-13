Exequiel Palacios sufrió una lesión que lo tendrá marginado de las canchas hasta 2026

Exequiel Palacios volverá a pasar por el quirófano y su temporada se complica. Bayer Leverkusen confirmó hoy que el mediocampista sufrió un problema miotendinoso en el aductor derecho y será operado la semana próxima. El club alemán informó que la recuperación podría demandar entre tres y cuatro meses, por lo que se estima que no volverá a jugar en lo que resta de 2025, y posiblemente regrese a principios de 2026.

El volante tucumano llegaba en buena racha: venía sumando minutos en su club y había participado en la última doble fecha de Eliminatorias con la Selección. Sin embargo, en el triunfo 3-1 ante Eintracht Frankfurt tuvo que ser reemplazado a los 15 minutos por molestias, y las pruebas posteriores confirmaron la lesión que derivará en la operación. Desde Leverkusen señalaron que el plazo exacto de recuperación se definirá una vez realizada la intervención y avanzada la rehabilitación.

La lesión llega en un momento sensible del calendario: con la mira puesta en el Mundial 2026, muchos futbolistas argentinos buscan consolidar su lugar en la Selección. Palacios tiene buen vínculo con el cuerpo técnico, pero esta pausa obligada complica su continuidad y sus opciones de asegurarse un sitio en la lista definitiva.