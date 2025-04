Fabbiani respaldó a Gago tras su salida de Boca: "Hay que proteger más a los entrenadores"

Tras la victoria de Newell's sobre Huracán, Cristián Fabbiani fue preguntado sobre la salida de Fernando Gago de Boca, luego de diversos enfrentamientos con el exentrenador.

En respuesta, el "Ogro" manifestó: "Es difícil. Cambiaría las normas. Si me preguntas a mí, tendría que haber dos entrenadores por club en el año".

"Cambiaría las pautas, de lo contrario, nunca se puede trabajar. No es sencillo ser técnico; todos quieren lo mejor. Para mí, Fernando no tiene límite", afirmó al respaldar al ex DT del 'Xeneize'.

Finalmente, agregó: "Siempre veo que el fútbol genera presión, no es exclusivo de mí, pero pienso que hay que cuidar más a los técnicos".

¿De dónde surgen las críticas del "Ogro" hacia Gago?

Después de que Newell's venciera 2-0 a Boca en el Torneo Apertura, Gago habría desestimado el mérito del triunfo de la 'Lepra', lo que provocó la ira de Fabbiani, quien declaró días después: "No me agrada cuando los entrenadores rivales no reconocen el mérito. Odio cuando no se acepta que el oponente es más fuerte que el otro".

"Cuando el rival supera a otro, se debe admitir; eso es fútbol y hay resultados. Nosotros jugamos de manera impecable y como quisimos; eso es esencial para nosotros", mencionó Fabbiani en ESPN.

Respecto a si "Pintita" había menospreciado su labor, el DT de Newell's sostuvo: "No creo que solo Gago me haya quitado mérito; frecuentemente, los entrenadores rivales, al perder, ofrecen excusas. Me desagrada, ya que desmerecen a mis jugadores y me faltan al respeto, cuando en realidad fueron ellos quienes ganaron el partido como nosotros quisimos".