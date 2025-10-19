Federal A: Bolívar festeja el ascenso tras derrotar a Atlético de Rafaela en penales
Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, el Celeste logró imponerse 5-4 en una definición por penales plagada de errores y así acceder por primera vez a la segunda categoría del fútbol argentino
Federal A Playoff Descenso
Finalizado Pen - 90'
Ciudad de Bolivar
0
-
0
Atlético de Rafaela
En una jornada que quedará registrada en la memoria colectiva de la ciudad, Club Ciudad de Bolívar sostuvo la tensión hasta los penales y, tras un 0-0 en San Nicolás, se impuso 5-4 desde los doce pasos frente a Atlético Rafaela; así, el Celeste logra por primera vez en su historia el ascenso a la Primera Nacional, consumando un hito deportivo que reconfigura su identidad institucional y proyecta nuevas expectativas para la comunidad bolivarense.