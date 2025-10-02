Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y la expectativa crece entre los hinchas que ya planifican su viaje: pasajes, hospedaje, entradas y gastos diarios. En las últimas horas se difundieron los valores de las entradas para la final, que se jugará en el MetLife Stadium de Estados Unidos el 19 de julio de 2026. La preventa ya comenzó y algunos aficionados pudieron conseguir sus tickets a través de los canales habilitados por la FIFA.

Para el partido consagratorio se habilitaron cuatro categorías de ubicaciones, con diferencias importantes en precio y visibilidad. Los valores que trascendieron son: Categoría 1: USD 6.370; Categoría 2: USD 4.210; Categoría 3: USD 2.790; y Categoría 4: USD 2.030. La categoría 1 contempla los mejores asientos a nivel de cancha y con la vista más clara, mientras que las demás categorías se ubican en gradas superiores o detrás de los arcos, con mayor distancia del césped.

Además, se informó que las entradas para las semifinales tendrán un rango de precios amplio, desde aproximadamente USD 450 hasta más de USD 2.500, según la ubicación. La FIFA mantiene un sistema de asignación que incluye sorteos para la mayoría de las entradas: sólo los favorecidos en esos sorteos tendrán garantizado el acceso a los encuentros en los estadios.

Por otra parte, quedó confirmado que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas. Esa fecha marcará el inicio formal de la cuenta regresiva hacia la cita futbolera más esperada del planeta.