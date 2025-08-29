Flavio Briatore fulminó a Colapinto: "Quizás necesitaba un año más, no estoy contento"

Si bien el inicio de la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos fue muy bueno, las declaraciones de Flavio Briatore, jefe de Alpine, sorprendieron a propios y extraños, sobre todo por lo ásperas que fueron sus palabras. Es que, si bien el italiano reconoció que tal vez colocaron demasiada presión sobre el piloto argentino, también aseguró no estar conforme con sus actuaciones hasta ahora.

"Cambiamos a (Jack) Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizás le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos", analizó el italiano en una conferencia de prensa junto a James Vowles (Williams) y Toto Wolff (Mercedes). Incluso después pareció colocarse en sintonía con la principal crítica de Colapinto hacia el auto: "Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche".

Hasta allí, las palabras de Il Padrino parecen ser suaves. Sin embargo, al ahondar en la cuestión, dejó en claro que no está conforme con el nivel demostrado por el pilarense hasta ahora: "Quizá no era el momento adecuado para tenerlo en la F1; quizás necesitaba un año más. No estoy contento si miras los resultados y eso es lo importante. Él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto".

Briatore es conocido por su exigencia, pero hasta ahora nunca había sido tan tajante respecto del nivel de Colapinto, un piloto por quien apostó fuerte al inicio de la temporada, cuando lo trajo desde Williams. De todas maneras, también es cierto que el italiano hace un cierto mea culpa, pero parece depositar mucha responsabilidad en el piloto y no en los errores y constantes fluctuaciones internas que presenta Alpine como escudería.