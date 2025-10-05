El inglés George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria este domingo en el Gran Premio de Singapur, la decimoctava fecha del Mundial de Fórmula 1, en una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay.

La jornada también tuvo otro gran protagonista: McLaren, que, de manera matemática, aseguró el título de constructores, a falta de seis carreras para el cierre de la temporada.

Russell, de 27 años, había partido desde la pole position y logró su quinta victoria en la F1, la segunda del año, superando al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a Lando Norris (McLaren), que completó el podio.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato y compañero de Norris en McLaren, terminó en la cuarta posición, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) finalizaron octavo y décimo, respectivamente, en una carrera marcada por la gestión de neumáticos y las altas temperaturas en Marina Bay.

Con este resultado, Russell se mantiene como uno de los grandes protagonistas del campeonato, mientras que McLaren celebra un logro histórico al revalidar el título de constructores, consolidando su superioridad y consistencia a lo largo de la temporada.